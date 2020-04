Es gibt Autoteile von zahlreichen Herstellern und diese vertreiben ihre Artikel dann unter vielen Markennamen. Daraus resultiert, dass die Teile nicht nur unterschiedliche Qualitäten aufweisen, sondern auch zu abweichenden Preisen verkauft werden.

Wer Autoteile online kaufen will, findet bei DAPARTO ein sehr großes Sortiment vor. Hier gibt es vor allem Online Autoteile. Die Palette umfasst Original KFZTeile online und Teile in Erstausrüsterqualität. Zudem gibt es sehr hochwertige nachgebaute Teile und Gebrauchtteile. Damit Sie die richtigen Fahrzeugteile online finden können, gibt es hier jetzt eine kleine Auflistung zu den wichtigsten Begriffen rund um die Autoteile Qualität.

Originale Teile / Identische Teile

Es gibt sowohl Originalteile, als auch Teile, die dem originalen Ersatzteil identisch sind. Bei den Originalteilen handelt es sich um solche, die das Markenlogo des Fahrzeugherstellers tragen. So findet sich beispielsweise der Mercedes-Stern oder das Opel-Zeichen auf den Teilen. Andere Teile sind mit einem Markenzeichen versehen worden wie zum Beispiel ATE oder Hella. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um OE-Teile. Das bedeutet Original Equipment oder Originalteile vom Fahrzeughersteller. Die zweite Gruppe umfasst Teile, die als Aftermarket Teile benannt sind. Sie werden auch einfach Ersatzteile genannt. Das Logo bei den Original Ersatzteilen ist eingestanzt und findet sich auf Autoteile Online. Man kann sie also direkt daran identifzieren. Es gibt auch eine Herstellernummer oder auch Originalteile-Nummer. Diese Nummer ist bei Bestellungen überaus wichtig. Dennoch wird sie meist einfachen Kunden, die Online Autoteile kaufen, nicht bekannt gegeben. Die Werkstätten arbeiten damit. Diese Teile sind dieselben, die auch beim Bau des Fahrzeuges verwendet worden sind.

Die Teile, die man als Auto Teile Online kaufen kann, werden jedoch nicht bei den Autoherstellern direkt gebaut. Sie stammen meist von Herstellern wie etwa Valeo, Sachs oder LUK. Dabei handelt es sich dann um Zulieferer und Erstausrüster. Diese Zulieferer dürfen die Teile auch vertreiben und als KFZTeile online verkaufen. Dann wird natürlich unter einem anderen Namen verkauft und es wird eine entsprechende Marke auf Fahrzeugteile online zu finden sein. Es gibt zahlreiche freie Märkte, die sich auf den Verkauf dieser Ersatzteile spezialisiert haben. So können auch freie Werkstätten und Menschen, die gern basteln in den Genuss von Originalteilen kommen. Diese Teile sind ebenso hochwertig wie auch die Teile, die im Auto verbaut worden sind. Daneben gibt es noch die Identteile.

Identteile werden als Autoersatzteile online verkauft und besitzten Erstausrüsterqualität. Diese Teile sind mit den Teilen von fabrikneuen Autos identisch. Sie werden also den Anforderungen der Werkstatt oder des Schraubers gerecht und müssen nur fachgerecht eingebaut werden.

Sowohl Identteile als auch Originalteile sind qualitativ hochwertig. Sie sind bei DAPARTO erhältlich und werden hier natürlich besonders oft vertrieben. Sie werden zusammengefasst in der Gruppe Premium Marken. Es findet sich das Premium Symbol auf den Artikelseiten und daran erkennt ein Kunde, um welche Qualität es sich bei seinem zukünftigen Ersatzteil handelt.

Nachgebaute Teile

Als nachgebaute Teile werden Ersatzteile vertrieben, die bestimmt nicht minderwertig in der Qualität sind. Diese Teile können ebenso hochwertig sein, wie Originale und sind auch von renommierten und bekannten Herstellern gebaut worden. Diese Teile sind günstiger als Original-Ersatzteile. Sie sind von Herstellern wie Quinton Hazelle, Mapco oder febi bilstein zur Verfügung gestellt worden. Es sind Teile, die im freien Ersatzteilhandel erhältlich sind. Die Werkstätten, die für die Hersteller arbeiten, werden diese Teile nicht bestellen. Umso größer ist aber der Preisvorteil für die Käufer.

Qualitativ bekommt der Käufer bei Auto Teile online dieselben hochwertigen Ersatzteile, die er auch bei anderen Händlern erhält. Es gibt eine große Bandbreite der Teile und diese weisen eine hohe Qualität auf. Das bedeutet, dass die nachgebauten Teile, den originalen in nichts nachstehen. Sie sind auch funktionsgleich. Alle Sicherheitsanforderungen werden erfüllt bei Autoteile online und Nachbauteilen. Es kann aber sein, dass die nachgebauten Teile nicht so lange halten, wie die Originalen. Auch Performancetechnisch können sie eine mäßige Qualität aufweisen. Wer Geld sparen möchte, bestellt diese Qualität. Es ist ähnlich wie beim Lebensmitteldiscounter. Man bekommt das gleiche Produkt wie vom Originalhersteller nur mit einigen Abstrichen. Diese beziehen sich häufig auf die Verpackung.

Besonders preistechnisch unterscheiden sich die Nachbauteile. Sie sind deutlich günstiger als Originale Autoteile online. Daher sind viele Käufer angetan davon. Besonders Werkstätten oder Schrauber kaufen gern diese Teile. Sie können so ihr Auto warten, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Besonders bei älteren Autos lohnt sich die kostengünstige Anschaffung. Nachbauteile sind besser, wenn das Auto schon älter ist. Sie werden also einen zeitwertgerechten Ersatz darstellen. Bei DAPARTO gibt es diese Artikel in der Gruppe der günstigeren Marken.

Händler Eigenmarken (nachgebaute Teile)

Viele Händler verkaufen Fahrzeugteile online unter Eigenmarken. Der Anbieter erwirbt diese Teile bei einem Neuteile Hersteller und dann gibt es im eigenen Lager eine Teilenummer und das eigene Logo auf der Verpackung.

Als zweite Variante wird die Mühe des eigenen Logos und der eigenen Verpackung eingespart. Anstelle derer gibt es die Verpackung, in der der Händler die Teile gekauft hat. Dies passiert, weil der Händler, eventuell seine Palette erweitert und dann fehlt einfach die Zeit, um die Teile mit einer separaten Verpackung zu versehen.

So kann der Händler sich das Recht vorbehalten, seinen Bestand auszuliefern. Die Kunden bekommen dann Teile, die sie bestellen, aber in der gewünschten Qualität. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich dabei um ein nachgebautes Teil handelt. Der Preis ist es letztlich, was diesen Auto Teile online Kauf so attraktiv macht.

Die Händler werden auf der Artikelseite bei Autoersatzteile Online mitteilen, ob es sich um ein Originalteil oder eiin Nachbauteil handelt. Wer wissen möchte, wo die Online Autoteile herkommen, sollte Kontakt mit dem Händler aufnehmen. Dort lässt sich schnell klären, wo der Ursprung der Teile liegt und so hat jeder die freie Wahl.

Ausgetauschte Teile oder Pfandteile

Ausgetauschte Teile sind Teile, die ein anderes ersetzen. So kann es besonders bei aufwendigen Reparaturen vermieden werden, das komplette Teil auszubauen. Dann wird ein Austauschteil einfach eingebaut oder eingepresst. Natürlich sollte hier das nötige Know-How vorhanden sein. Wer sich als Schrauber an solch eine Reparatur nicht heranwagt, sollte die Online Autoteile mit zur Werkstatt des Vertrauens nehmen. Diese Reparatur ist aber sinnvoll, wenn man Geld sparen möchte.

Austauschteile werden bei KFZTeile online auch mit AT abgekürzt. Diese Teile sind kostengünstig und eine sehr gute Alternative. Bei Auto Teile online sind diese Teile generalüberholt und werden dann ihren angestammten Zweck erfüllen. Sie sind die wohl günstigste Alternative, wenn es um Autoersatzteile online geht. Wer sich ein solches Teil bei Autoersatzteile online erwerben möchte, muss das ausgebaute Teil einschicken. Dann handelt es sich bei KFZTeile online um Pfandteile. Wer das Teil nicht einsenden möchte, das er ausgebaut hat, oder es einfach nicht kann, weil es kaputtgegangen ist, wird eine Verrechnung bekommen.

Austauschteile sind oft generalüberholt und Teile, die wieder instand gesetzt worden sind. Zudem kann es sich dabei um gebrauchte Originalteile handeln.

Gewährleistung zu den Teilen

Wer ein Ersatzteil kauft, sollte auch eine Gewährleistung bekommen. Beim Kauf von Fahrzeugteile online werden die gewerblichen Anbieter immer einen Gewährleistungs-Zeitraum anzeigen. Dieser ist in der Regel bei Neuteilen mit 24 Monaten ab dem Kaufdatum angegeben. Gebrauchte Teile oder Austauschteile haben meist eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr. Es ist wichtig, sich vor dem Kauf darüber zu informieren.

Die Besten Autoteile Onlineshops

Wer gern selbst an seinem Auto schraubt oder Reparaturen vornimmt, sollte in einem der besten Onlineshops für Autoteile einkaufen gehen. Die Ersatzteile sind meist hochwertig und günstiger zu kaufen, in Onlineshops. Aber es gilt trotzdem vorsichtig zu sein. Denn es finden sich auch Auto Teile Online, die minderwertig sind. Diese halten nicht lange und die Reparatur muss von vorn begonnen werden. Hier gibt es jetzt viele Tipps, was beim Autoteile Onlineshop zu beachten ist.

Besonders preislich unterscheidet sich das Autoteile Shopping. Es ist wichtig, sich nicht nur von Originalteilen blenden zu lassen. Es gibt günstige Autoteile online. Wer einen Vergleich anstellt, wird fest stellen, dass die Teile bis zu 60 Prozent unterschiedlich im Preis sind. Wer beispielsweise einen Keilrippenriemen für seinen Golf 4 kauft, wird dafür in einem teuren Online Shop 35 Euro bezahlen müssen. Ein anderer Autoteile Onlineshop wird dafür gerade einmal 3,75 Euro verlangen.

www.ats-24.de

Schnelles Suchen und Finden dringend benötigter Kfz Autoteile stellt den Autoliebhaber mitunter vor eine Belastungsprobe. Lästige Preisvergleiche, eine unübersichtliche Gestaltung der Webseite oder mangelhafte Qualität können den Kauf im Internet zur Qual werden lassen. ATS-24 beweist, dass es auch anders gehen kann.

Die Homepage punktet mit einer klaren Struktur, einen hohen Benutzerfreundlichkeit und natürlich einer riesigen Auswahl erhältlicher ATS Kfz Teile. Über die praktische Suchleiste kann überprüft werden, ob die gesuchten Teile gelistet sind und wie hoch die Kosten sein werden. Bester Service zu fairen Konditionen – so kann ein Online-Einkauf sein.

Originale Markenware

Originalteile sind beim Auto natürlich immer besonders wichtig. Nur einwandfreie Ware aus dem ATS Shop findet ihren Weg zum Käufer. Als ausgezeichneter Netzsieger haben die ATS Autoteile einen Ruf zu verlieren, was schon allein die Kaufentscheidung begünstigen sollte.

Beratung durch den Fachhändler

Sollte sich der Käufer nicht sicher sein, welche ATS Kfz Teile die richtigen sind, so kann man über den freundlichen Kundenservice kompetente Hilfe erwarten. Letzte Unklarheiten werden dadurch gänzlich ausgeschlossen. Nicht nur der Verkauf steht hier im Vordergrund. Ebenso wichtig sind eine erstklassige Beratung und natürlich der gewissenhafte Umgang mit Kundendaten.

Gezielte Suche im ATS Shop

Durch gezielte Suchanfragen können dringend benötigte Autoteile noch einfacher gesunden werden. Das spart Zeit, Aufwand und zusätzliche Kosten. Über den geschützten Kundenbereich kann die Bestellung einfach eingesehen werden und ein guter Überblick wird gewährleistet.

Die passenden ATS Autoteile

Unter dem Link www.ats-24.de findet der clevere Käufer sämtliche Autoteile und kann zusätzlich mit anderen Nutzern über Facebook kommunizieren. Auf diese Weise werden auch die sozialen Netzwerke eingeschlossen, was für noch mehr Zuspruch beim potentiellen Kunden sorgen wird.

www.autoteile.de

Autoteile.de ist ein Shop, der keine Wünsche offen lässt. Ohne großen Aufwand kommt der anspruchsvolle Kunden zu den benötigten Artikeln und kann sich nebenbei über einen guten Service freuen. Die Homepage www.autoteile.de überzeugt durch ihr modernes Design, welches sich auf das Wichtigste konzentriert. Ohne zusätzliche Extras wird der Kauf zum Kinderspiel.

Autoteile.de erleichtert die Suche

Kein Käufer möchte auf unübersichtlichen Seiten surfen. Stattdessen sind gezielte Suchanfragen dienlich, welche den Bestellvorgang abkürzen. Autoteile.de erfüllt diesen Anspruch, was sofort auf der Firmenseite sichtbar wird.

Für Privatpersonen und Großkunden

Nicht nur Privatpersonen besuchen einen Autoteile Shop des Vertrauens. Auch Großkunden möchten einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite haben. Deshalb ist für Großbestellungen ein Sonderfeld eingerichtet, über welches die benötigten Materialien und Ersatzteile noch einfacher bestellt werden können.

Highlights gesondert aufgelistet

Besonders beliebte Artikel, die Highlights aus dem Sortiment fallen sofort ins Auge. Ebenso sind Produkte, die wieder im Sortiment aufgenommen wurden, dargestellt. Diese Maßnahmen sind im Dienste des Kunden zu verstehen. Schließlich setzt man bei www.autoteile.de auf Kundennähe, die definitiv zu spüren ist.

Soziale Netzwerke facebook und Youtube

Ohne moderne Kommunikationsmittel ist ein gelungener Firmenauftritt in der heutigen Zeit fast nicht mehr realisierbar. Möchte man sich mit anderen Nutzern austauschen, so ist dies über facebook oder Youtube einfach möglich.

www.autoteile-meile.ch

Benötigte Autoteile müssen nicht unbedingt teuer sein. Automeile beweist, dass für geringes Geld durchaus solide Qualität erhältlich ist. Die Bestellung kann unter autoteile-meile.ch rund um die Uhr aufgegeben werden und schon nach kurzer Zeit ist das Auto wieder fahrtüchtig, beziehungsweise up-to-date.

Autoteile-Meile liefert Autoteile in Premium-Qualität

Für Automeile ist ein hoher Qualitätsanspruch selbstverständlich. Die Käufer können sich über facebook mit anderen Kunden über Autoteile-Meile austauschen, sodass schnell ersichtlich wird: Hier steht der Kunde im Vordergrund.

Durch die geprüfte Qualität sämtlicher Artikel kann vorzeitiger Verschleiß ausgeschlossen werden. Typgenaues Zubehör wird je nach Wagen individuell geordert und trifft zuverlässig beim Kunden ein.

Umfangreiches Sortiment

Die große Auswahl unterschiedlichster Autoteile macht es sehr wahrscheinlich, dass genau die benötigten Artikel zu finden sind. Auf diese Weise hat man einen zuverlässigen und freundlichen Ansprechpartner zur Hand, auf den man zählen kann. Trotz der großen Auswahl ist die Homepage übersichtlich gegliedert. Gezielte Suchanfragen werden im Sinne der Kunden sein.

Günstig im Online-Shop www.autoteile-meile.ch bestellen

Bestellungen wertiger Autoteile zu moderaten Preisen sind für Autoteile-Meile eine Selbstverständlichkeit. Somit kann der eigene Wagen endlich wieder zum Glänzen gebracht werden. Auch mögliches Zubehör ist hier erhältlich und wird beworben. Alles in allem profitiert man von einem Anbieter, der umfangreich aufgestellt ist.

Automeile setzt auf Kundennähe

Der Kundenservice kann einfach kontaktiert werden. Sollten mögliche Fragen oder Unklarheiten auftreten, kann rechtzeitig Abhilfe geschaffen werden. Gerade derartige Service-Leistungen sprechen für einen empfehlenswerten Autoteile Shop.

www.knoll-gruppe.de

Es gibt zahlreiche Autoteile Shops, welche mit einem guten Service werben. Die Knoll Gruppe lebt diese Passion und setzt bewusst auf Kundenservice und beste Qualität. Hier fühlt sich der Kunde gut beraten und wird zum Kaufen animiert. Alles rund zum Thema Kfz wird bestens abgehandelt.

Neuigkeiten übersichtlich dargestellt

Ein übersichtliches Layout ist immer wünschenswert. Diesem Wunsch entspricht Knoll und setzt auf eine klar strukturierte Webseite. Die Bestellungen können in kürzester Zeit absolviert werden, ohne dass Fragen auftreten. Überhaupt gelingt die Navigation mühelos, was vor allen dem eiligen Kunden entgegen kommt.

Umfangreicher Autoteile-Handel

Ein umfangreicher Autoteile Shop wie dieser ist natürlich immer wünschenswert. So werden viele Autobesitzer angesprochen und finden die benötigten Teile für den Pkw. Die Firmenphilosophie ist unübersehbar die Nähe zum Kunden, was dieser spürt.

Anspruchsvoller Carservice

Die Nähe zum Kundenservice ist für die meisten Besucher einer Homepage besonders wichtig. Deshalb setzt auch die Knoll Gruppe auf eine einfache Erreichbarkeit. Mitunter wird es erforderlich, dass man Fragen klären muss oder man möchte Details zur Bestellung erfragen.

Mit der telefonischen Kontaktaufnahme gelingt all dies reibungslos. Die Bestellungen können rund um die Uhr aufgegeben und werden zeitnah bearbeitet.

Günstige Online-Bestellungen nutzen

Online Bestellungen können auf www.knoll-gruppe.de ganz solide abgewickelt werden. Somit kann man zeitlich und örtlich flexibel bestellen und aus dem umfangreichen Sortiment wählen. Natürlich sollte das gute Preis-Leistungs-Verhältnis betont werden. Denn die hochwertigen Autoteile können zum fairen Preis bestellt werden.

Was die Online Autoteile besonders macht?

Man muss kein Experte sein, um in einem Autoteile online zu erwerben. Wichtig ist nur, dass es sich bei dem Shop um einen mit einem großen Angebot handelt. Zudem sollten die Inhalte gut strukturiert sein. Es ist wichtig, bei Auto Teile Online das Auto im Vorfeld auswählen zu können. Dank dieser Auswahl, kann ein Käufer sich gar nicht irren. Es werden auf jeden Fall die passenden Autoteile bestellt. So bestimmt man vor der Bestellung anhand der Schlüsselnummer und der Herstellernummer das passende Modell. Ein guter Shop bietet für das Autoteile Shopping zudem sichere Zahlungsarten. Wer es eilig hat, sollte einen Autoteile Expressversand angeboten bekommen.

Im Normalfall müssen mindestens 5,45 Euro für den Versand eingeplant werden. Dabei handelt es sich aber meistens nicht um einen Autoteile Expressversand.

Gute Preise, viele Artikel

Es ist so, dass heute die Vielfalt gegeben ist und Schraubern ein großes Angebot eröffnet wird. Auch Markus Hamer (Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service Qualität) ist davon überzeugt, dass das Gesamtergebnis bei Online Autoteile befriedigend ist. Es ist so, dass die Shops, die ein großes Angebot bereithalten, auch sehr gute Preise bieten. Dieser Tipp stammt ebenfalls von Markus Hamer.

Wer gewonnen hat?

Gewonnen hat der Onlineshop für Autoteile ATP-Autoteile. Dieser hat das Qualitätsurteil sehr gut erhalten. Dieser Shop bietet sehr gute Preise und fast alle Ersatzteile im Angebot. Er gehört zu den drei günstigsten Anbietern im Netz. Der Anbieter ist nicht nur bedienerfreundlich, sondern Kunden werden auch hervorragend informiert. Die Zahlungsarten im Shop sind vielfältig und es gibt die Möglichkeit überaus günstig zu bestellen. Dies betrifft vor allem die Versandkosten. Auch das Angebot des Shops kann sich sehen lassen.

Der zweite Platz geht an den Shop Pkwteile.de. Hier wurde ebenfalls ein sehr gutes Gesamtergebnis erreicht. Der Shop bietet die besten Angebote und absolut hervorragende Preise. Sehr gut wird von Käufern der Internetauftritt bewertet. Zudem hat man viele Kontaktmöglichkeiten, falls doch einmal ein Problem auftritt. Wer es wünscht, kann in einem Online Chat mit einer echten Person sprechen.

Auf dem dritten Platz ist das Unternehmen Rexbo. Hier sticht besonders der Internetauftritt hervor. Es gibt einen übersichtlichen Bestellprozess. Die Verschlüsselung wird angezeigt und man fühlt sich absolut sicher. Die Produkte sind teilweise bis zu 63 Prozent günstiger als branchenüblich.günstigste Produkt unter dem Durchschnittspreis der Branche.