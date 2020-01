Felicitas Woll (* 20. Januar 1980 in Homberg (Efze)) ist eine deutsche Schauspielerin. Sie ist unter anderem bekannt für seine Hauptrollen in Berlin, Berlin .

Felicitas Woll ist im hessischen Harbshausen aufgewachsen und hat zunächst eine Krankenschwester ausgebildet. In einem Fall sprach sie mit dem Agenten Frank Oliver Schulz und wurde nach einem Casting mit der Fernsehserie Die Camper verlobt . Ab 1998 nahm sie Schauspielunterricht im Düsseldorfer Tanzhaus mit Wladimir Matuchin auf . Sie hat auch Erfahrung als Sängerin. Seitdem spielt Woll Online-Serien wie Für alle Fälle Stefanie , Hamann-Spezial und Die Nesthocker . 2001 bekam sie ihren Durchbruch mit Mädchen, Mädchen von Dennis Gansel .

Für die Hauptrolle in Berlin, Berlin sie 2002 erhielt der deutsche Fernsehpreis , 2003 Adolf – Grimme – Preis und 2004 stieg die Luzern golden. Berlin, Berlin erhielt ein Emmy im Jahr 2004.

2004 spielte sie „Mia“ im Kinofilm Abgefahren und spielte 2005 im Fernsehfilm Dresden.

Sie gebar 2006 eine Tochter.

1999: Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben (Fernsehserie, Folge 33 Zwei kleine Affären)

1999–2001: Die Camper (Fernsehserie, 39 Folgen)

2000: True Love Is Invisible / Magic Love (Fernsehfilm Deutschland/China)[5]

2000: Nesthocker – Familie zu verschenken (Fernsehserie, vier Folgen)

2001: Mädchen, Mädchen

2002–2005: Berlin, Berlin (Fernsehserie, 86 Folgen)

2003: Tatort – Bienzle und der Tod im Teig (Fernsehreihe)

2003: Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen (Fernsehserie, Folge 6×05 Sinnesrauschen)

2004: Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe (Fernsehfilm)

Leben

Felicitas Woll wuchs im Hessischen Harbshausen mit vier Geschwistern in einem Generationenhaus auf. Als Kind reiste sie ein Jahr lang mit ihrer Mutter durch Europa. Sie begann zunächst als Krankenschwester zu trainieren. Zufällig wurde sie von ihrem späteren Agent Frank Oliver Schulz im Nachtclub Downtown in Korbach entdeckt. [1] Als sie 19 Jahre alt war, ging sie nach Peking und arbeitete dort für die chinesische Fernsehen in der deutsch-chinesischen TV – Serie True Love Is Invisible / Magic Love. Für diese Serie hat sie 20 Folgen gedreht.

Nach einem Casting mit mehr als hundert Teilnehmern war es für TV – Serie RTL Die Camper dort für drei Jahre engagiert und spielte die Rolle Tanja Ewermann . Im Jahr 1998 setzte sie sich neben ihren Verpflichtungen als Schauspieler nach unten Klassen an der Düsseldorfer Tanzhaus NRW in wirkenden Wladimir Matuchin . Dafür ist sie nach Köln gezogen. Dies wurde durch Rollen in den Serien folgt Evelyn Hamann Lebensgeschichten und Nesthocker – Familie zu geben . Im Jahr 2001, mit dem Film Mädchen, Mädchen von Dennis Gansel ihren theatralischen Durchbruch. Dann zog sie 2001 nach Berlin zur Figur „Lolle“ in der ARD-Abendserie Berlin, Berlin zu spielen. Sie wurde ausgezeichnet mit deutschem Fernsehpreis in 2002 , Grimme – Preis in 2003 und die Goldene Rose von Luzern in 2004 für die beste weibliche Sitcom mit. Die TV-Serie Berlin, Berlin erhielt 2004 einen Emmy.

2004 spielte Wool die Hauptrolle als Mia im Film Departed – Full gas for love . Im Jahr 2005 ZDF Mini – Serie zeigte Dresden spielte sie eine junge deutsche Krankenschwester , die bei der Zerstörung von Dresden durch alliierte Bomber im Februar 1945 ein britischer Pilot fiel. Von 2004 bis 2005 war Felicitas Woll Vorbild für die junge Modeserie von S. Oliver . 2011 Felicitas Woll spielte die Rolle von Bertha Benz im ARD TV-Film Carl & Bertha.

Woll war an einer Plakatkampagne des DS-Info Centers für Menschen mit Down-Syndrom beteiligt . Abgebildet auf Plakate und Postkarten , die im Oktober 2005 veröffentlicht wurden, ist Felicitas Woll zusammen mit seinem jüngeren Bruder Tassilo, der mit Down – Syndrom geboren wurde.

Am 14. Februar 2006 gebar Felicitas Woll eine Tochter in Korbach, Nordhessen . Sie lebt getrennt von ihrem Vater. Von 2013 bis Januar 2017 war Felicitas Woll mit einem Computerinspektor in München verbunden.

Seit 2013 ist sie in der ZDF-Serie Taunuskrimi- Kommissarin Pia Kirchhoff.

Woll spielt Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Keyboard, er hat Bühnenerfahrung wie Lieder und Fahrgeschäfte.

Felicitas Woll lebt heute mit ihrer Tochter in einem Generationshaus bei Kassel.

2004: Die Unglaublichen – The Incredibles (The Incredibles, Stimme der Figur Violetta Parr für Sarah Vowell)

2006: Eine Krone für Isabell (Fernsehfilm)

2006: Dresden (Fernsehfilm)

2006: Zwei Engel für Amor (Fernsehserie, Folge 1×13 Liebe und Traumprinzen)

2007: Schillerstraße (Fernsehserie, Folge 4×20 Der zweite Frühling)

2007: Die Märchenstunde (Fernsehserie, Folge 4×01 Schneewittchen – 7 Zipfel und ein Horst)

2007: Zwei Wochen Chef (Fernsehfilm)

2008: Wir sind das Volk – Liebe kennt keine Grenzen (Fernsehfilm)

2008: König Drosselbart (Fernsehfilm)

2009: Kinder des Sturms (Fernsehfilm)

2009: Liebe Mauer

2010: Küss Dich Reich (Fernsehfilm)

2010: Bei manchen Männern hilft nur Voodoo (Fernsehfilm)

2010: Katie Fforde – Glücksboten (Fernsehfilm, Regie: Felix Herzogenrath)

2010: Vater Morgana

2011: Carl & Bertha (Fernsehfilm)

2011: Kein Sex ist auch keine Lösung

2012: Die Männer der Emden

seit 2013: Der Taunuskrimi (Fernsehreihe) 2013: Schneewittchen muss sterben 2013: Eine unbeliebte Frau 2014: Mordsfreunde 2015: Tiefe Wunden 2015: Wer Wind sät 2016: Böser Wolf (Zweiteiler) 2017: Die Lebenden und die Toten (Zweiteiler)



2013: Mord nach Zahlen (Fernsehfilm, Regie: Thorsten Näter)

2013: Großer Mann ganz klein! (Fernsehfilm)

2014: Der Alte (Fernsehserie, Folge 379 Verlobt mit dem Tod)

2014: Utta Danella – Von Kerlen und Kühen (Fernsehfilm)

2014: Ein Reihenhaus steht selten allein (Fernsehfilm, Regie: Titus Selge)

2015: Die Ungehorsame (Fernsehfilm)

2015: Hördur – Zwischen den Welten (Regie: Ekrem Ergün)

2016: Weil ich dich liebe (Fernsehfilm)

2016: Neues aus dem Reihenhaus (Fernsehfilm)

2016: Liebe bis in den Mord (Fernsehfilm)

2017: Nackt. Das Netz vergisst nie. (Fernsehfilm)

2017: Die Chefin Special – Prager Kristalle (Fernsehfilm)

