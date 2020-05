Ein Haustier ist ein domestiziertes Tier, das von Menschen in oder um ihre Häuser gepflegt wird.

Zu unterscheiden sind:

Nutztiere , die für ihren Nutzen domestiziert wurden und Lebensmittel, Waren und Dienstleistungen anbieten. Dazu gehören Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Enten, Hühner, Gänse und Pferde.

Haustiere wie Hunde, Katzen, Tauben, (Zier-) Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen.

Ursprünglich wurden Haustiere hauptsächlich wegen ihrer nützlichen Funktion als Vieh gehalten, aber auch zum Beispiel als Wachhund (Wachhund) oder um Ungeziefer zu vertreiben, beispielsweise bei einer Katze gegen die Mäuse . Heutzutage werden viele Haustiere aus anderen Gründen gehalten, als Haustiere und manchmal für Leistungssportarten. In den Niederlanden, etwa 2,1 Millionen Hunde und 3,6 Millionen Katzen im Jahr 2009 gehalten. In Belgien hatten 2006 48% der Familien ein Haustier. Im Durchschnitt haben in Wallonien mehr Familien ein Haustier als in Brüssel und in Flandern.

Tierarten

Die häufigsten Haustiere in den Niederlanden und in Belgien sind: der Hund, die Katze, das Kaninchen und der Goldfisch , aber auch Hamster , Mäuse , domestizierte Ratten , Meerschweinchen , Frettchen , Sittiche , Kanarienvögel und viele andere Tiere können zur Gesellschaft gehalten werden. Seit Oktober 2009 hat es zu gewesen Belgien eine Positivliste , die alle Säugetiere sind in Belgienkann als Haustiere gehalten werden. Jede Region kann ihre eigenen Regeln festlegen, die je nach Region abweichen können. Zum Beispiel gibt es in Brüssel kein Verbot für das asiatische gestreifte Grundeichhörnchen, in der Wallonie gibt es Bedingungen, während diese Art in Flandern nicht als Haustier gehalten werden sollte. Die Regeln unterscheiden sich auch für die halbwild lebende Bengalkatze und den amerikanischen Bison.

Ab dem 1. Februar 2015 gilt in den Niederlanden eine ähnliche Haustierliste. Diese Positivliste basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen der Universität Wageningen und kann aufgrund neuer Bewertungen weiter erweitert werden. Für bestehende Fälle gelten eine Übergangsregelung und eine Registrierungspflicht.

Exotische Haustiere

Ein Haustier ist normalerweise zahm und wird von Menschen von klein auf aufgezogen. Exotische Haustiere sind nicht immer leicht zu zähmen und werden manchmal in freier Wildbahn gefangen. Es gibt viele Debatten darüber, diese Tiere im Haus zu halten, insbesondere wenn es um Tierarten geht, die nicht mehr verbreitet sind oder in freier Wildbahn stark gefährdet sind. Einige Arten von Vogelspinnen sind ein gutes Beispiel dafür, aber dies kann auch für Papageien , Reptilien und Amphibien gelten.

In den Niederlanden, Belgien und einigen anderen Ländern ist es verboten, einige Tierarten als Haustiere zu halten. Normalerweise sind dies exotische Tiere wie Affen und seltene Vögel . Gefährdete Arten sollten fast überall nicht als Haustiere gehalten werden, aber schädliche Arten wie die Bisamratte sind auch als Haustiere verboten, da sie bei ihrer Flucht zu viel Umweltschaden verursachen können. Einige Tiere sind zudem gefährlich, wie giftige Schlangen und Skorpione .

Viele Tiere werden in speziellen Gebieten gehalten, wie Reptilien und Amphibien in einem Terrarium, Fische oder andere Wasserbewohner in einem Aquarium , Schildkröten in einem Paludarium , Ameisen in einem Formicarium und Hummer in einem Homarium.

Gesundheitsaspekte für Menschen

Haustiere haben eine umfassendere Funktion als das Sozialisieren und können die geistige und körperliche Gesundheit der Menschen auf verschiedene Weise beeinflussen.

Verbesserung der psychischen Gesundheit

Angst , Einsamkeit und Depression können abnehmen, wenn der Betroffene ein Haustier nimmt. Dies kann zumindest die Entwicklung von durch Stress verursachten Zuständen verzögern: Der Blutdruck kann sinken, die Herzfrequenz kann weniger schnell sein.

Ein Haustier kann das Bedürfnis erfüllen, berührt zu werden und berührt zu werden.

Der Besitz eines Hundes kann die menschliche Isolation durchbrechen: Der Besitzer trifft auf seinem Auspuffweg regelmäßig auf dieselben Hundebesitzer.

Bei Alzheimer-Patienten scheinen sich die Regelmäßigkeit des Lebens, das Wohlbefinden und die Kontaktmanifestationen aufgrund der Anwesenheit eines Haustieres zu verbessern. Die Art des Tieres ist hier weniger wichtig: Ein Goldfisch kann manchmal so effizient sein wie ein Hund.

Entwicklung

Haustiere können das Lernverhalten bei Kindern stimulieren. Dafür gibt es zwei Gründe: Emotionales Engagement stimuliert den Lernprozess. Gleiches gilt für Beziehungen, die als sinnvoll erlebt werden.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Betreuung von Mitmenschen bei Kindern, die lernen, mit Haustieren umzugehen, leichter entwickelt. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass sie auch lernen, für andere zu sorgen.

Während einsame ältere Menschen auch von der Haltung eines Haustieres profitieren können, ist der Besitz in vielen Ländern in Familien mit wachsenden Kindern häufiger.