Mode und die wichtigsten Marken

„Modisch sein“ bedeutet, dass ein Phänomen irgendwann attraktiv gefunden wird. Die spezifische Kleidung oder der Kleidungsstil selbst wird „Mode“ genannt. Das Wort hat auch eine avantgardistischere Bedeutung. Früher wurde Bekleidungsmode von den Modehäusern „verschrieben“ , heute erscheint sie oft auf der Straße, woraufhin der Trend von Stilagenturen und Modefirmen aufgegriffen wird. Im Moment ist oft nicht ganz klar, wie das Modebild ist. Erst danach wird etwas als Mode der fünfziger Jahre erkannt ( Petticoat , Fett ).

Die Modenschauen in der Prêt-à-porter-Saison bestimmen zumindest das Modebild des kommenden Jahres, was in den Läden hängen wird. Ob es sich um einen echten Trend handelt, hängt von den Menschen ab, die die Kleidung kaufen, und davon, wie die Medien darüber schreiben. Normalerweise dauert es eine Weile, bis etwas zum Trend und zur Mode wird, weil die Leute einfach nicht so schnell zu einer anderen Art des Anziehens wechseln.

Wichtige Modezentren sind Paris , Mailand , London und New York , wo die Hauptdesigner ihre Kreationen auf dem Laufsteg zeigen . Die anerkannten Haute Couture Shows finden fast ausschließlich in Paris statt.

Mode gab es bereits in der Antike in verschiedenen Kulturen . Im Mittelalter hatte der Adel schöne Kleidung, während die einfachen Leute in Lumpen gekleidet waren. Die Position, zu der jemand gehörte, bestimmte die Art des Anziehens. Folglich könnte die soziale Klasse und Position einer Person in der Gesellschaft aus der Kleidung abgelesen werden. Dieser Code ist nach der Französischen Revolution abgelaufen . Das Verschwinden eines verbindlichen Standards hat wirklich so etwas wie Mode in Form einer Richtlinie geschaffen, eines Modells, das verfolgt werden muss. Auf diese Weise kann auch die Herkunft der Designerkleidung erklärt werden. In formellen Umgebungen gelten weiterhin strenge Kleidungsvorschriften wie Uniformen . Sie werden streng von den Religionen bestimmt, wie bei den Quäkern , Juden und in derIslamische Kultur und sind mit ethnischen Minderheiten verwandt.

A