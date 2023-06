Revolt erleichtert mit neuer Finanz-App allen Selbstständigen das Leben

Diese Finanz-App von Revolt vereinfacht allen Freiberuflern das Leben. Sie können damit ganz einfach ihre Finanzen verwalten. Auf dieser Plattform gibt man alle Einnahmen, Ausgaben und Zahlungen ein.

Zusätzlich kann man Zahlungen in verschieden Währungen gleichzeitig vornehmen. Diese App ist mit den digitalen Geldbörsen kompatibel. Sie wird zuerst im Vereinigten Königreich auf den Markt kommen und später in sieben weiteren Ländern in Europa.

