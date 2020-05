Sledgeeishockey

www.drs.org/cms/sport/sportarten/para-eishockey.html

Para-Eishockey (ehem. Sledge–Eishockey) ist eine paralympische Sportart, die durch Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit ausgezeichnet ist.

Sled Hockey wurde in den frühen 1960er Jahren in einem Rehabilitationszentrum in Stockholm von einer Gruppe von Schweden erfunden, die trotz ihrer körperlichen Behinderung weiterhin Hockey spielen wollten.

Sled Hockey folgt den meisten der typischen Eishockeyregeln mit Ausnahme der Ausrüstung. Die Spieler sitzen in speziell entworfenen Schlitten, die auf zwei Hockey Skate Blades sitzen. Es gibt zwei Stöcke für jeden Spieler anstelle von einem und die Stöcke haben Metallbilder auf dem Hintern, damit sich die Spieler selbst antreiben können. Torhüter tragen grundsätzlich die gleiche Ausrüstung, machen aber Modifikationen am Handschuh. Metallpicks sind in die Rückseite eingenäht, damit der Torwart manövrieren kann.

Ein paar Eisbahnen im ganzen Land sind Schlitten zugänglich. Mit Schlitten zugängliche Eisbahnen ermöglichen es den Spielern, in ihren Schlitten zu bleiben und vom Eis in den Bankbereich zu gelangen. Dies erfordert, dass der Bankbereich bündig mit dem Eis ist und dass klares Plexiglas die weißen Bretter ersetzt.

Sled Hockey bietet Möglichkeiten für viele Arten von Behinderungen und es gibt Möglichkeiten in den lokalen Bereichen für Erholung / Wettbewerb bis hin zum National Sled Team, das in den Paralympics spielt. Sled Hockey wächst in den USA schnell und die Spieler sind „süchtig“, sobald sie das Eis zum ersten Mal berühren.