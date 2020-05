Eine Uhr oder Uhr ist ein Gerät , dass die Zeit des Tages angezeigt. Eine tragbare Uhr wird als Uhr bezeichnet , was auf Französisch für eine nicht tragbare Uhr steht.

Technik

Die ersten Uhren waren (wenn man das so nennen kann) Sonnenuhren, bei denen der Schatten des Markers, der sich infolge der Erdrotation bewegt, ein Zeitmaß anzeigt. Die mechanische Pendeluhr wurde schließlich über Sanduhren und alle Arten anderer Mechanismen erfunden. Von da an konnte die Zeit mit einiger Genauigkeit gemessen werden. Die Erfindung der mechanischen Uhr wird dem Franzosen Gerbert (später Papst Silvester II. ) Zugeschrieben , der um das 10. Jahrhundert lebte . Bis zum New Age war eine Uhr die komplizierteste Maschine, die man herstellen konnte.

Eine Pendeluhr ist auf See unbrauchbar. Erst nach der Erfindung des Aufruhrs konnte dort auch die Zeit genau gemessen werden, was die Genauigkeit der Navigation verbesserte . Schließlich hängt der Sonnenstand mit der Zeit und dem Stand auf See zusammen.

Uhren mit Pendel und Unruhe sind in ihrer Genauigkeit vergleichbar. Eine Abweichung von maximal einer Minute pro Woche ist möglich.

Eine Wechselstromuhr basiert häufig auf ihrer Frequenz.

Noch genauer ist die Verwendung eines Quarzkristalls , dessen Betrieb auf Piezoelektrizität , Verzerrung aufgrund einer elektrischen Spannung und umgekehrt beruht . Bei einem Quarzwerk ist eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde pro Woche möglich.

Die genauesten Uhren sind Atomuhren , die direkt auf der Definition der zweiten basieren.

Neben der Sonnenuhr gibt es auch moderne Uhren, die die Zeit einer externen Quelle nutzen: zB Radiowachen.

Ausführung

Eine dritte Unterscheidung ist das Design: Pendeluhren sind für einen ordnungsgemäßen Betrieb auf eine unbewegliche Anordnung angewiesen und daher als hängende Uhr oder Standuhr ausgelegt. Andere Uhren haben mehr Versionen: als Uhr (tragbare Uhr), Wecker usw.

Anhand der Ausführung unterscheiden insbesondere Antiquitätenhändler und Kunsthistoriker

die Herkunftsregion, zum Beispiel eine friesische Schwanzuhr , eine friesische Stuhluhr , eine Sallanderuhr , eine Zaanuhr oder eine englische Laternenuhr; die Herstellungsperiode, die oft mit einer bestimmten Stilperiode zusammenfällt, zum Beispiel einer Louis XVI- Uhr oder einer Empire- Uhr; die Figur, dass die Uhr als Verzierung, wie beispielsweise eine ziert Gaube Uhr oder Pferde Uhr.

Die Uhr in der Uhr, siehe Pendeluhr (Uhrwerk)

Einige Uhren geben einmal pro Stunde, eine halbe Stunde oder fünfzehn Minuten ein akustisches Signal.

Uhrenmarken

Accurist

ADVOLAT

Aegir Instruments

A. Lange & Söhne

A.G.U.L

Alain Silberstein Créations

Alexander Shorokhoff Uhrenmanufaktur

Alpina Union Horlogerie S.A.

Aerowatch

Andersen Geneve

Antide Janvier

A. Reymond S.A. (ARSA)

Aristo

Askania

J. Assmann Deutsche Anker-Uhren-Fabrik

Ateliers deMonaco

Atlantic-Watch Production Ltd

Audemars Piguet

Badische Uhrenfabrik AG

Ball Watch SA

Baume & Mercier

RB Baumgartner Swiss Watchmaking

Bell & Ross

Bifora

Blancpain

BOTTA design

BORGWARD Zeitmanufaktur

Breguet SA

Breitling SA

Bruno Söhnle GmbH

Bulgari

Bulova

BUTI

Calvin Klein Watches + Jewelry

Candino

Cartier

Casio

Certina

Charles Frodsham & Co., Ltd.

Chopard

Chronoswiss

Cimier

Citizen Watch

Claude Bernard

Cover

Damasko Uhrenmanufaktur

Daniels

Darwil

D. Dornblüth & Sohn

Dugena

Durowe

E. Dent & Co. Ltd.

EasyWatch

Ebel

Eberhard & Co.

Edox

Emile Chouriet

ELTON (Prim)

ETA SA

Eterna SA

Favre-Leuba

Ferdinand Berthoud

Festina

Findeisen[1]

Fortis Watches

Formex Watch SA

Fossil

F.P. Journe

Franck Muller Watchland

Franc Vila SA

Frédérique Constant

Girard-Perregaux

Glashütte Original

Glycine (Uhrenfabrik)

W. & H. Groeflin

Grovana

Gruen Watch Company

H. Moser & Cie

Haldimann Horology

Hamilton Watch Company

Hanhart

Hanowa

Hasler & Co.

Hentschel Hamburg Uhrenmanufaktur

Hindustan Machine Tools

Horage

Andreas Huber[2]

Hublot

International Watch Company

Invicta Watch Group

Jacques Etoile

Jacques Lemans

Jaeger-LeCoultre

Jaquet-Droz

JS Unikatuhren

John Arnold

John Harrison

Junghans

Kienzle

Lacher & Co. (Laco)

Lang & Heyne

Lehmann Präzisionsuhren

Longines

Louis Erard

LOWIN Cologne

Lutsch

MeisterSinger

Mathey-Tissot

Maurice Lacroix

Mido

Molnija

Mondaine

Montegrappa

Montilier Watch Co

Moritz Grossmann

Movado

Mühle Glashütte

Nomos Glashütte/SA

Nimbus Watch Co.

Officine Panerai

Olma Watch

Omega SA

Onsa

Orex

Orient Watch

Orfina SA

Oris

Parmigiani Fleurier SA

Patek Philippe

Pequignet

Peter Henlein

Peweta KG (GmbH+Co.)

Piaget

Polar Electro

Poljot

Polpora

Porta-Uhrenfabrik

R. Picard

Rado

Rainer Brand

Raymond Weil

Reguladora

Revue Thommen

Richard Bethge GmbH

Riedel Uhren

Roamer

Roger Dubuis

Rolex

Rollier & Matthey-Doret

Ronda

Schäuble & Söhne Manufakturwaren

Seiko

Seiko Instruments

Seikosha

Siegfriedson Uhrenmanufaktur

Silvana

Sinn

Stowa

Suunto

Sturmanskie

Swatch

Swiss Militaire

TAG Heuer

Thomas Earnshaw

Thomas Tompion

Timex

Tissot

Titoni

Tutima

Uhrenfabrik Petrodworez

Ulysse Nardin

UNE Works SA

Universal Genève SA

Union Glashütte

UROFA

Urwerk

Vacheron Constantin

Vostok Europe

Vulcain

Waltham International SA

Waltham Watch Company

Wempe Chronometerwerke

Wostok

Zeitmanufaktur.net

Zenith

Zeno-Watch Basel

Zodiac

A. Atomuhr

B. Blumenuhrwerk

C. Stoppuhr

Comtoise

D. DCF77

Taubenuhr

E. Hemmung (Uhrwerk)

Englische Laternenuhr

F. Franck Müller

Friesische Schwanzuhr

G. Gangreserve

Grahamgang

H. Beobachten Sie

Armband

Wickler beobachten

Uhrenmuseum

J. Jaquemart

K. Klöppel

Kuckucksuhr

Quarzwerk

L. Laternenuhr

M. Herstellung (Uhr)

O. Unruhe (Uhrwerk)

Oszillator (Mechanik)

P. Pferdeuhr

Panerai

Parkuhr

Zeitschaltuhr

Q. Quadrans (Zeitmessung)

R. Funkgesteuerte Uhr

Raymond Weil

Echtzeituhr

Reisewecker

Probenarbeit

S. Sallander Uhr

Gebraucht

Markantes Uhrwerk

Pendeluhr (Uhrwerk)

Randhemmung

Stationsuhr

Stuhluhr

Dampfuhr

Stoppuhr

T. Timeball

Turmuhrwerk

V. Van Hasselt’s Uhr

W. Wasser Uhrwerk

Rennuhr

Wecker

Erwachen

West Minster Schlacht

Wählen Sie